В Одессе временно закроют несколько бюветов

Часть одесситов осталась без воды — не будут работать бюветы
В Одессе временно приостановят работу части бюветных комплексов. Специалисты будут проводить плановое техническое обслуживание оборудования. Ограничения продлятся от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от локации. Горожан просят учесть это при планировании. Кроме того, на нескольких улицах в домах нет воды.
Об этом сообщила пресс-служба ЖКС Одессы.
Закрытие бюветов
С 15:00 18 декабря до 14:00 19 декабря не будут работать бюветные комплексы по двум адресам: на улице Добровольцев (бывшая Маршала Говорова) и в Михайловском сквере. В этот период специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования. Кроме того, до 21 декабря будет оставаться закрытым бювет на улице Просвещения, 1-Д. Он расположен в зеленой зоне возле Мемориала героической обороны Одессы — 411-й батареи. Там также продолжаются работы по техническому обслуживанию.
После завершения работ все комплексы должны возобновить работу в обычном режиме. Одесситам советуют заранее позаботиться о запасе питьевой воды или воспользоваться другими бюветами города.
Отключение воды
- ул. Михаила Грушевского, 39А-47,
- ул. С. Ядова, 63А.
Отключение до 16:00.
- ул. Романтиков,
- ул. С. Ядова, 16-22.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, что в Пересыпском районе Одессы строят новый бювет. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду в январе.
