В Одессе временно закроют несколько бюветов

В Одессе временно приостановят работу части бюветных комплексов. Специалисты будут проводить плановое техническое обслуживание оборудования. Ограничения продлятся от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от локации. Горожан просят учесть это при планировании. Кроме того, на нескольких улицах в домах нет воды.

Об этом сообщила пресс-служба ЖКС Одессы.

Закрытие бюветов

С 15:00 18 декабря до 14:00 19 декабря не будут работать бюветные комплексы по двум адресам: на улице Добровольцев (бывшая Маршала Говорова) и в Михайловском сквере. В этот период специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования. Кроме того, до 21 декабря будет оставаться закрытым бювет на улице Просвещения, 1-Д. Он расположен в зеленой зоне возле Мемориала героической обороны Одессы — 411-й батареи. Там также продолжаются работы по техническому обслуживанию.

После завершения работ все комплексы должны возобновить работу в обычном режиме. Одесситам советуют заранее позаботиться о запасе питьевой воды или воспользоваться другими бюветами города.

Отключение воды

ул. Михаила Грушевского, 39А-47,

ул. С. Ядова, 63А.

Отключение до 16:00.

ул. Романтиков,

ул. С. Ядова, 16-22.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

