Главная Одесса Часть одесситов осталась без воды — не будут работать бюветы

Часть одесситов осталась без воды — не будут работать бюветы

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:10
В Одессе временно закроют несколько бюветов
Люди возле бювета в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе временно приостановят работу части бюветных комплексов. Специалисты будут проводить плановое техническое обслуживание оборудования. Ограничения продлятся от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от локации. Горожан просят учесть это при планировании. Кроме того, на нескольких улицах в домах нет воды.

Об этом сообщила пресс-служба ЖКС Одессы.

Закрытие бюветов

С 15:00 18 декабря до 14:00 19 декабря не будут работать бюветные комплексы по двум адресам: на улице Добровольцев (бывшая Маршала Говорова) и в Михайловском сквере. В этот период специалисты будут проводить техническое обслуживание оборудования. Кроме того, до 21 декабря будет оставаться закрытым бювет на улице Просвещения, 1-Д. Он расположен в зеленой зоне возле Мемориала героической обороны Одессы — 411-й батареи. Там также продолжаются работы по техническому обслуживанию.

После завершения работ все комплексы должны возобновить работу в обычном режиме. Одесситам советуют заранее позаботиться о запасе питьевой воды или воспользоваться другими бюветами города.

Отключение воды

  • ул. Михаила Грушевского, 39А-47,
  • ул. С. Ядова, 63А.

Отключение до 16:00.

  • ул. Романтиков,
  • ул. С. Ядова, 16-22.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, что в Пересыпском районе Одессы строят новый бювет. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за воду в январе.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
