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Частина одеситів залишилася без води: коли планують відновити

17 квітня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Частина одеситів залишилася без води
Декотрим одеситам доведеться набирати воду у пляшки. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У кранах деяких одеситів сьогодні відсутнє водопостачання. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт у мережах.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

  • Академіка Вільямса;
  • Ільфа та Петрова;
  • Середня;
  • Картамишівська; 
  • Скісна.

Відновити водопостачання планують орієнтовно о 16:00.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Зазначимо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

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