Частина одеситів залишилася без води: коли планують відновити
У кранах деяких одеситів сьогодні відсутнє водопостачання. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт у мережах.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:
- Академіка Вільямса;
- Ільфа та Петрова;
- Середня;
- Картамишівська;
- Скісна.
Відновити водопостачання планують орієнтовно о 16:00.
Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Зазначимо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.