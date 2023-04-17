Частина одеситів залишилася без води

Декотрим одеситам доведеться набирати воду у пляшки. Фото: Новини.LIVE

У кранах деяких одеситів сьогодні відсутнє водопостачання. Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт у мережах.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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За інформацією підприємства, наразі води в кранах немає у мешканців наступних вулиць:

Академіка Вільямса;

Ільфа та Петрова;

Середня;

Картамишівська;

Скісна.

Відновити водопостачання планують орієнтовно о 16:00.

Нагадаємо, НКРЕКП планувала у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Зазначимо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.