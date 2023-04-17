Часть одесситов осталась без воды: когда планируют восстановить
В кранах некоторых одесситов сегодня отсутствует водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ в сетях.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:
- Академика Уильямса;
- Ильфа и Петрова;
- Средняя;
- Картамышевская;
- Косвенно.
Восстановить водоснабжение планируется ориентировочно в 16:00.
Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.
Отметим, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.