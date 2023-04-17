Часть одесситов осталась без воды

Некоторым одесситам придется набирать воду в бутылки. Фото: Новини.LIVE

В кранах некоторых одесситов сегодня отсутствует водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ в сетях.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

Академика Уильямса;

Ильфа и Петрова;

Средняя;

Картамышевская;

Косвенно.

Восстановить водоснабжение планируется ориентировочно в 16:00.

Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Отметим, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.