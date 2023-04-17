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Часть одесситов осталась без воды: когда планируют восстановить

17 апреля 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Часть одесситов осталась без воды
Некоторым одесситам придется набирать воду в бутылки. Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В кранах некоторых одесситов сегодня отсутствует водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ в сетях.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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По информации предприятия, в настоящее время воды в кранах нет у жителей следующих улиц:

  • Академика Уильямса;
  • Ильфа и Петрова;
  • Средняя;
  • Картамышевская;
  • Косвенно.

Восстановить водоснабжение планируется ориентировочно в 16:00.

Напомним, НКРЭКУ планировала в марте 2023 года включить в повестку дня заседания в форме открытого слушания вопрос об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

Отметим, Одесщина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

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