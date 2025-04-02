Масове відключення води в Одеській області

Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Частина Одеської області залишиться на добу без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Обмеження задіють з 08:00 2 квітня до 08:00 3 квітня.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Відключення води

Через проведення планових ремонтних робіт буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:

с. Маяки,

с. Миколаївка,

с. Надлиманське,

с. Калаглія,

смт. Овідіополь,

с. Кароліно-Бугаз,

с. Роксолани,

сел. Затока

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні коммунальників.

Повідомлення Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово)

Дізнатися час відновлення води та причини її відсутності за номерами Інфоксводоканалу:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість комуналки з 1 квітня. А також про обмеження водопостачання в Одесі.