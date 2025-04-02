Масове відключення води в Одеській області

Частина Одеської області залишилася без води на добу
Частина Одеської області залишиться на добу без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Обмеження задіють з 08:00 2 квітня до 08:00 3 квітня.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Відключення води
Через проведення планових ремонтних робіт буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:
- с. Маяки,
- с. Миколаївка,
- с. Надлиманське,
- с. Калаглія,
- смт. Овідіополь,
- с. Кароліно-Бугаз,
- с. Роксолани,
- сел. Затока
"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні коммунальників.
Телефони для довідок (цілодобово)
Дізнатися час відновлення води та причини її відсутності за номерами Інфоксводоканалу:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість комуналки з 1 квітня. А також про обмеження водопостачання в Одесі.
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