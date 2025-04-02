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Частина Одеської області залишилася без води на добу

2 квітня 2025 09:29
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Масове відключення води в Одеській області
Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Частина Одеської області залишиться на добу без води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Обмеження задіють з 08:00 2 квітня до 08:00 3 квітня.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Відключення води

Через проведення планових ремонтних робіт буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:

  • с. Маяки,
  • с. Миколаївка,
  • с. Надлиманське,
  • с. Калаглія,
  • смт. Овідіополь,
  • с. Кароліно-Бугаз,
  • с. Роксолани,
  • сел. Затока

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні коммунальників.

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Повідомлення Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово)

Дізнатися час відновлення води та причини її відсутності за номерами Інфоксводоканалу:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість комуналки з 1 квітня. А також про обмеження водопостачання в Одесі.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання Новини Одеси
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