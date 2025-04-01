Тисячі одеситів без води - причини

Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тисячі одеситів сьогодні знову залишилися без води через плановий ремонт. Обмеження триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 15:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Лузанівська, 16-39 — усі будинки.

До 18:00 без води будуть жителі:

вул. Віталія Нестеренка — усі будинки;

вул. Мацієвської — усі будинки;

вул. Слобідська — усі будинки;

вул. Праведників світу — усі будинки;

вул. Ядова — усі будинки;

вул. Воробйова — 7;

р-н Слобідка.

Попередження від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у квітні. А також про тариф на УБПТ.