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Тисячі одеситів залишилися без води — адреси бюветів

1 квітня 2025 12:37
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тисячі одеситів без води - причини
Набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Тисячі одеситів сьогодні знову залишилися без води через плановий ремонт. Обмеження триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 15:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Лузанівська, 16-39 — усі будинки. 

До 18:00 без води будуть жителі: 

  • вул. Віталія Нестеренка — усі будинки; 
  • вул. Мацієвської — усі будинки; 
  • вул. Слобідська — усі будинки; 
  • вул. Праведників світу — усі будинки; 
  • вул. Ядова — усі будинки; 
  • вул. Воробйова — 7;
  • р-н Слобідка.
Тисячі одеситів залишилися без води — адреси бюветів - фото 1
Попередження від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами: 
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у квітні. А також про тариф на УБПТ.

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