Тисячі одеситів без води - причини

Тисячі одеситів залишилися без води — адреси бюветів
Тисячі одеситів сьогодні знову залишилися без води через плановий ремонт. Обмеження триватимуть до 18:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Де немає води в Одесі
До 15:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Лузанівська, 16-39 — усі будинки.
До 18:00 без води будуть жителі:
- вул. Віталія Нестеренка — усі будинки;
- вул. Мацієвської — усі будинки;
- вул. Слобідська — усі будинки;
- вул. Праведників світу — усі будинки;
- вул. Ядова — усі будинки;
- вул. Воробйова — 7;
- р-н Слобідка.
Телефони для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у квітні. А також про тариф на УБПТ.
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