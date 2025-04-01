Тысячи одесситов без воды - причины

Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов
Тысячи одесситов сегодня снова остались без воды из-за планового ремонта. Ограничения продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Где нет воды в Одессе
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Лузановская, 16-39 — все дома.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Виталия Нестеренко — все дома;
- ул. Мациевской — все дома;
- ул. Слободская — все дома;
- ул. Праведников мира — все дома;
- ул. Ядова — все дома;
- ул. Воробьева — 7;
- р-н Слободка.
Телефоны для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения в апреле. А также о тарифе на УБПТ.
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