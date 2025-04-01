Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов arrow

Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов

1 апреля 2025 12:37
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Тысячи одесситов без воды - причины
Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Тысячи одесситов сегодня снова остались без воды из-за планового ремонта. Ограничения продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Лузановская, 16-39 — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

  • ул. Виталия Нестеренко — все дома;
  • ул. Мациевской — все дома;
  • ул. Слободская — все дома;
  • ул. Праведников мира — все дома;
  • ул. Ядова — все дома;
  • ул. Воробьева — 7;
  • р-н Слободка.
Тысячи одесситов остались без воды — адреса бюветов - фото 1
Предупреждение от Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения в апреле. А также о тарифе на УБПТ.

коммунальные услуги Одесса водоснабжение Новости Одессы отключения
Реклама
Реклама
Реклама