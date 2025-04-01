Тысячи одесситов без воды - причины

Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Тысячи одесситов сегодня снова остались без воды из-за планового ремонта. Ограничения продлятся до 18:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Лузановская, 16-39 — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

ул. Виталия Нестеренко — все дома;

ул. Мациевской — все дома;

ул. Слободская — все дома;

ул. Праведников мира — все дома;

ул. Ядова — все дома;

ул. Воробьева — 7;

р-н Слободка.

Предупреждение от Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения в апреле. А также о тарифе на УБПТ.