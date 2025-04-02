Массовое отключение воды в Одесской области

Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Часть Одесской области останется на сутки без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Ограничения задействуют с 08:00 2 апреля до 08:00 3 апреля.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Из-за проведения плановых ремонтных работ будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:

с. Маяки,

с. Николаевка,

с. Надлиманское,

с. Калаглия,

пгт. Овидиополь,

с. Каролино-Бугаз,

с. Роксоланы,

пос. Затока

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.

Сообщение Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно)

Узнать время восстановления воды и причины ее отсутствия можно по номерам Инфоксводоканала:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Напомним, недавно мы писали о стоимости коммуналки с 1 апреля. А также об ограничении водоснабжения в Одессе.