Массовое отключение воды в Одесской области

Часть Одесской области осталась без воды на сутки
Часть Одесской области останется на сутки без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Ограничения задействуют с 08:00 2 апреля до 08:00 3 апреля.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение воды
Из-за проведения плановых ремонтных работ будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:
- с. Маяки,
- с. Николаевка,
- с. Надлиманское,
- с. Калаглия,
- пгт. Овидиополь,
- с. Каролино-Бугаз,
- с. Роксоланы,
- пос. Затока
"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефоны для справок (круглосуточно)
Узнать время восстановления воды и причины ее отсутствия можно по номерам Инфоксводоканала:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Напомним, недавно мы писали о стоимости коммуналки с 1 апреля. А также об ограничении водоснабжения в Одессе.
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