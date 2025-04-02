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Часть Одесской области осталась без воды на сутки

2 апреля 2025 09:29
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Массовое отключение воды в Одесской области
Набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Часть Одесской области останется на сутки без воды в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Ограничения задействуют с 08:00 2 апреля до 08:00 3 апреля.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Из-за проведения плановых ремонтных работ будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:

  • с. Маяки,
  • с. Николаевка,
  • с. Надлиманское,
  • с. Калаглия,
  • пгт. Овидиополь,
  • с. Каролино-Бугаз,
  • с. Роксоланы,
  • пос. Затока

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.

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Сообщение Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно)

Узнать время восстановления воды и причины ее отсутствия можно по номерам Инфоксводоканала:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155

Напомним, недавно мы писали о стоимости коммуналки с 1 апреля. А также об ограничении водоснабжения в Одессе.

коммунальные услуги Одесса Одесская область водоснабжение Новости Одессы
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