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Через аварію одесити сьогодні залишились без води — адреси

21 березня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Через аварію одесити сьогодні залишились без води — адреси
У крані відсутня вода. Фото: Pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 березня, без водопостачання залишились споживачі Київського та Хаджибейського районів міста, а у Приморському районі можливе зниження тиску. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, а декому — аж пізнього вечора,  проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканал".

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Де віключили воду

  • Різдвяна — усі дома.

Води не буде до 22:00

  • пров. Світлий 2, 7;
  • Сонячна, 8;
  • Фонтанська дорога 12 — 12д;

Води не буде до 15:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. 

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Додамо, що Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі.

комунальні послуги
Одеса
вода
Новини Одеси
відсутність води

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