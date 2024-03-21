Из-за аварии одесситы сегодня остались без воды — адреса

В кране отсутствует вода. Фото: Pixabay

21 марта без водоснабжения остались потребители Киевского и Хаджибейского районов города, а в Приморском районе возможно снижение давления. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, а некоторым — поздним вечером, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканал".

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Рождественская — все дома.

Воды не будет до 22:00

пер. Светлый 2, 7;

Солнечная, 8;

Фонтанская дорога 12 — 12д;

Воды не будет до 15:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.