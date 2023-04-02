Через аварію центр Одеси залишився без води: коли відновлять подачу
Частина вулиць центру Одеси залишилися без води. Водопостачання припинили через аварію.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Станом на цей час води нема у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Велика Арнаутська — усі будинки
- Мала Арнаутська — усі будинки
- Катериненська — усі будинки
- Олексанрівський проспект — усі будинки
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о 18:00.
Крім того, Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня.
Зазначимо, тарифи на воду та водовідведення в Одесі можуть зрости.Нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні.
Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).
Нагадаємо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.
Фото:Укрінформ