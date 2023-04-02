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Через аварію центр Одеси залишився без води: коли відновлять подачу

2 квітня 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Через аварію центр Одеси залишився без води
До вечора водопостачання планують відновити
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Частина вулиць центру Одеси залишилися без води. Водопостачання припинили через аварію.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Станом на цей час води нема у будинках по вулицях за наступними  адресами:

  • Велика Арнаутська — усі будинки
  • Мала Арнаутська — усі будинки
  • Катериненська — усі будинки
  • Олексанрівський проспект — усі будинки

Працівники Інфоксводоканалу  вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о 18:00.

Крім того, Інфоксводоканал нагадує своїм споживачам про необхідність передачі показників лічильників. Збір даних про споживання води за березень відбудеться з 01 по 04 квітня.

Зазначимо, тарифи на воду та водовідведення в Одесі можуть зрости.Нові тарифи планують затвердити у березні. Перший етап підвищення прогнозується вже у квітні. 

Про це повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Нагадаємо, Одещина, отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.

Фото:Укрінформ

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