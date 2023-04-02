Из-за аварии центр Одессы остался без воды: когда возобновят подачу
Часть улиц центра Одессы осталась без воды. Водоснабжение прекратили из-за аварии.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Большая Арнаутская – все дома
- Малая Арнаутская – все дома
- Екатериненская – все дома
- Александровский проспект – все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 18:00.
Кроме того, Инфоксводоканал напоминает своим потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля.
Отметим, тарифы на воду и водоотвод в Одессе могут вырасти. Новые тарифы планируют утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.
Фото:Укринформ