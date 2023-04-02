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Из-за аварии центр Одессы остался без воды: когда возобновят подачу

2 апреля 2023 14:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Из-за аварии центр Одессы остался без воды
К вечеру водоснабжение планируют возобновить
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Часть улиц центра Одессы осталась без воды. Водоснабжение прекратили из-за аварии.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

  • Большая Арнаутская – все дома
  • Малая Арнаутская – все дома
  • Екатериненская – все дома
  • Александровский проспект – все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 18:00.

Кроме того, Инфоксводоканал напоминает своим потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля.

Отметим, тарифы на воду и водоотвод в Одессе могут вырасти. Новые тарифы планируют утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

Фото:Укринформ

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