Из-за аварии центр Одессы остался без воды

К вечеру водоснабжение планируют возобновить

Часть улиц центра Одессы осталась без воды. Водоснабжение прекратили из-за аварии.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

Читайте также:

По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Большая Арнаутская – все дома

Малая Арнаутская – все дома

Екатериненская – все дома

Александровский проспект – все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 18:00.

Кроме того, Инфоксводоканал напоминает своим потребителям о необходимости передачи показателей счетчиков. Сбор данных о потреблении воды за март пройдет с 01 по 04 апреля.

Отметим, тарифы на воду и водоотвод в Одессе могут вырасти. Новые тарифы планируют утвердить в марте. Первый этап повышения прогнозируется уже в апреле.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

Фото:Укринформ