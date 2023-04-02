Через дощ в Одесі можливе підтоплення

Комунальники очищують дощоприймачі на можливих ділянках підтоплення

На дорогах Одеси чергують бригади Комунального підприємства "Міські дороги". Вони очищують дощоприймачі від забруднення.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Фахівці виконують додатково очищення дощоприймачів і в разі можливих підтоплень оперативно приступлять до їх ліквідації", — йдеться у повідомленні.

Автолюбителів закликають не залишати автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

У Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попереджають, що протягом дня в Одесі та області йтиме дощ.

Крім того, через погіршення погодних умов, ремонтні бригади ДТЕК Одеські електромережі переведено в підвищену готовність.

Зазначимо, через шторм та вітер лише за добу в Одесі впало 110 дерев та гілок. Також було обірвано лінії електромереж. Втім, комунальники цілодобово ліквідовують наслідки негоди.

Нагадаємо, протягом доби з 28 на 29 березня енергетики відновили електропостачання в 153 населених пунктах Одеської області, які були знеструмлені через сильні пориви вітру. Втім, на цю мить світло з’явилось не у всіх домівках області. Станом на 11:00 без електроенергії залишаються ще сім населених пунктів, із них два — частково. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.