В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Можливі ще обвалення дерев

За добу в Одесі впало 110 дерев та гілок. Також було обірвано лінії електромереж. Втім комунальники цілодобово ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомила директорка Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталя Мостовських.

"Погіршення погодних умов призвело до дуже критичної ситуації по місту. Комунальні служби міста працюють в посиленому цілодобовому режимі. До кінця сьогоднішнього дня мають прибрати всі повалені гілки та дерева", — зазначила Наталя Мостовських.

Втім, сьогодні також очікуються пориви сильного вітру, які сягатимуть 20— 25м/с. Тож наслідки негоди можуть збільшитись. Містян закликають не залишати авто під деревами та обмежити пересування вулицями.

Нагадаємо, протягом доби з 28 на 29 березня енергетики відновили електропостачання в 153 населених пунктах Одеської області, які були знеструмлені через сильні пориви вітру. Втім, на цю мить світло з’явилось не у всіх домівках області. Станом на 11:00 без електроенергії залишаються ще сім населених пунктів, із них два — частково. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.

На жаль не обійшлось без постраждалих. На Люстдорфській дорозі біля входу в один з супермаркетів дерево впало на жінку. В якому стані постраждала — читайте в матеріалі.

Зазначимо в середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах. Це пов'язано з негодою, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.