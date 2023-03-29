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В Одесі склалась критична ситуація через негоду

29 березня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливі ще обвалення дерев
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За добу в Одесі впало 110 дерев та гілок. Також було обірвано лінії електромереж. Втім комунальники цілодобово ліквідовують наслідки негоди. 

Про це повідомила директорка Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталя Мостовських.

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"Погіршення погодних умов призвело до дуже критичної ситуації по місту. Комунальні служби міста працюють в посиленому цілодобовому режимі. До кінця сьогоднішнього дня мають прибрати всі повалені гілки та дерева", — зазначила Наталя Мостовських.

Втім, сьогодні також очікуються пориви сильного вітру, які сягатимуть 20— 25м/с. Тож наслідки негоди можуть збільшитись. Містян закликають не залишати авто під деревами та обмежити пересування вулицями. 

Нагадаємо, протягом доби з 28 на 29 березня енергетики відновили електропостачання в 153 населених пунктах Одеської області, які були знеструмлені через сильні пориви вітру. Втім, на цю мить світло з’явилось не у всіх домівках області. Станом на 11:00 без електроенергії залишаються ще сім населених пунктів, із них два — частково. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.

На жаль не обійшлось без постраждалих. На Люстдорфській дорозі біля входу в один з супермаркетів дерево впало на жінку. В якому стані постраждала — читайте в матеріалі.

Зазначимо в середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах. Це пов'язано з негодою, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

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