В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды
За сутки в Одессе упали 110 деревьев и веток. Также были оборваны линии электросетей. Впрочем, коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия непогоды.
Об этом сообщила директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.
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"Ухудшение погодных условий привело к очень критической ситуации по городу. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. До конца сегодняшнего дня должны убрать все поваленные ветки и деревья", — отметила Наталья Мостовских.
Впрочем, сегодня также ожидаются порывы сильного ветра, достигающие 20-25 м/с. Следовательно, последствия непогоды могут увеличиться. Горожане призывают не оставлять авто под деревьями и ограничить передвижение по улицам.
Напомним, в течение суток с 28 на 29 марта энергетики возобновили электроснабжение в 153 населенных пунктах Одесской области, которые были обесточены из-за сильных порывов ветра. Впрочем, на этот момент свет появился не во всех домах области. По состоянию на 11:00 без электроэнергии остаются еще семь населенных пунктов, из них два частично. Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. На Люстдорфской дороге у входа в один из супермаркетов дерево упало на женщину. В каком состоянии пострадавшая — читайте в материале.
Отметим, в среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах. Это связано с непогодой, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.