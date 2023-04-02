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Из-за дождя в Одессе возможно подтопление: коммунальщики уже работают

2 апреля 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Из-за дождя в Одессе возможно подтопление
Коммунальщики очищают дождеприемники на возможных участках подтопления
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

На дорогах Одессы дежурят бригады Коммунального предприятия "Городские дороги". Они очищают дождеприемники от загрязнения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Специалисты выполняют дополнительно очистку дождеприемников и в случае возможных подтоплений оперативно приступят к их ликвидации ", — говорится в сообщении.

Автолюбителей призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупреждают, что в течение дня в Одессе и области будет идти дождь.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в повышенную готовность.

Отметим, из-за шторма и ветра только за сутки в Одессе упало 110 деревьев и веток. Также были оборваны линии электросетей. Впрочем, коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия ненастья.

Напомним, в течение суток с 28 на 29 марта энергетики возобновили электроснабжение в 153 населенных пунктах Одесской области, которые были обесточены из-за сильных порывов ветра. Впрочем, на этот момент свет появился не во всех домах области. По состоянию на 11:00 без электроэнергии остаются еще семь населенных пунктов, из них два частично. Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

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