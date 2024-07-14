В Одесі медики ледь встигли врятувати життя молодого чоловіка через кинуті автівки

Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі молодого чоловіка уразило електричним струмом від бетономішалки. Медики 12 хвилин діставалися до потерпілого через абияк кинуті автівки на узбережжі.

Про це повідомила Єдина оперативна диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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За інформацією медиків, вони отримали екстрений виклик на ураження струмом від бетономішалки. На місце події негайно вирушила бригада медицини катастроф. Прибувши на місце медики виявили у постраждалого раптову зупинку кровообігу. Чоловік був екстрено госпіталізований у важкому стані, в комі третього ступеня, до міської клінічної лікарні з усіма необхідними заходами респіраторної підтримки.

Кинуті автівки

Медики нагадують про важливість дотримання техніки безпеки на робочому місці. Водночас вони звернулися й до одеських автовласників.

"Паркуючись, оцінюйте, чи зручно буде проїхати автомобілям екстрених служб — швидкій або ДСНС. Ваша уважність та відповідальність можуть врятувати чиєсь життя", — повідомили фахівці.

Більше про дорожній рух в Одесі

Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Також ми повідомляли, що в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.

Додамо, що в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.