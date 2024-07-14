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Из-за брошенных автомобилей — в Одессе медики едва доехали, чтобы спасти мужчину

14 июля 2024 12:13
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе медики едва успели спасти жизнь молодого человека из-за брошенных автомобилей
Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе молодого человека поразило электрическим током от бетономешалки. Медики 12 минут добирались до пострадавшего из-за кое-как брошенных автомобилей на побережье.

Об этом сообщила Единая оперативная диспетчерская служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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По информации медиков, они получили экстренный вызов на поражение током от бетономешалки. На место происшествия немедленно отправилась бригада медицины катастроф. Прибывшие на место медики обнаружили у пострадавшего внезапную остановку кровообращения. Мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, в коме третьей степени, в городскую клиническую больницу со всеми необходимыми мерами респираторной поддержки.

Брошенные автомобили

Медики напоминают о важности соблюдения техники безопасности на рабочем месте. В то же время они обратились и к одесским автовладельцам.

"Паркуясь, оценивайте, удобно ли будет проехать автомобилям экстренных служб — скорой или ГСЧС. Ваша внимательность и ответственность могут спасти чью-то жизнь", — сообщили специалисты.

Больше о дорожном движении в Одессе

Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

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