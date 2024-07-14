В Одессе медики едва успели спасти жизнь молодого человека из-за брошенных автомобилей

Из-за брошенных автомобилей — в Одессе медики едва доехали, чтобы спасти мужчину
В Одессе молодого человека поразило электрическим током от бетономешалки. Медики 12 минут добирались до пострадавшего из-за кое-как брошенных автомобилей на побережье.
Об этом сообщила Единая оперативная диспетчерская служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
Ударило током
По информации медиков, они получили экстренный вызов на поражение током от бетономешалки. На место происшествия немедленно отправилась бригада медицины катастроф. Прибывшие на место медики обнаружили у пострадавшего внезапную остановку кровообращения. Мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, в коме третьей степени, в городскую клиническую больницу со всеми необходимыми мерами респираторной поддержки.
Брошенные автомобили
Медики напоминают о важности соблюдения техники безопасности на рабочем месте. В то же время они обратились и к одесским автовладельцам.
"Паркуясь, оценивайте, удобно ли будет проехать автомобилям экстренных служб — скорой или ГСЧС. Ваша внимательность и ответственность могут спасти чью-то жизнь", — сообщили специалисты.
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Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.
Также мы сообщали, что в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.
Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.
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