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Через проблеми із логістикою на Миколаївщині почали більше висаджувати технічних культур

1 травня 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Через проблеми із логістикою на Миколаївщині почали більше висаджувати технічних культур
Робота аграріїв у полі. Фото: Департамент агропромислового розвитку Миколаївської ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Аграрії Миколаївщини почали висаджувати більше технічних культур через проблеми з логістикою. Крім того, фермерам не вистачає техніки для того, аби вчасно обробити поля.

Про це розповів під час брифінгу очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Пошкоджена логістика та неробочі порти зʼїдають багато прибутку аграріїв. Також одна з проблем — фінансування. Банки не сприймають Миколаївщину, адже ми прифронтовий регіон, й не перестраховують ризики", — розказав Віталій Кім.

Зазначимо, аграрії Миколаївської області розпочали вже висадку томатів. Втім через нестачу техніки роботи затягуються.

Нагадаємо, українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів. Йдеться про перевалку в портах Дунаю. Це дозволить зробити їх конкурентоздатними.

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