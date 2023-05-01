Через проблеми із логістикою на Миколаївщині почали більше висаджувати технічних культур

Робота аграріїв у полі. Фото: Департамент агропромислового розвитку Миколаївської ОВА

Аграрії Миколаївщини почали висаджувати більше технічних культур через проблеми з логістикою. Крім того, фермерам не вистачає техніки для того, аби вчасно обробити поля.

Про це розповів під час брифінгу очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Пошкоджена логістика та неробочі порти зʼїдають багато прибутку аграріїв. Також одна з проблем — фінансування. Банки не сприймають Миколаївщину, адже ми прифронтовий регіон, й не перестраховують ризики", — розказав Віталій Кім.

Зазначимо, аграрії Миколаївської області розпочали вже висадку томатів. Втім через нестачу техніки роботи затягуються.

Нагадаємо, українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів. Йдеться про перевалку в портах Дунаю. Це дозволить зробити їх конкурентоздатними.