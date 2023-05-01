Через проблеми із логістикою на Миколаївщині почали більше висаджувати технічних культур
Аграрії Миколаївщини почали висаджувати більше технічних культур через проблеми з логістикою. Крім того, фермерам не вистачає техніки для того, аби вчасно обробити поля.
Про це розповів під час брифінгу очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Пошкоджена логістика та неробочі порти зʼїдають багато прибутку аграріїв. Також одна з проблем — фінансування. Банки не сприймають Миколаївщину, адже ми прифронтовий регіон, й не перестраховують ризики", — розказав Віталій Кім.
Зазначимо, аграрії Миколаївської області розпочали вже висадку томатів. Втім через нестачу техніки роботи затягуються.
Нагадаємо, українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням встановити спеціальні залізничні тарифи для зернових вантажів. Йдеться про перевалку в портах Дунаю. Це дозволить зробити їх конкурентоздатними.