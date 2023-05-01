Из-за проблем с логистикой в Николаевской области начали больше высаживать технических культур

Работа аграриев в поле. Фото: Департамент агропромышленного развития Николаевской ОВА

Аграрии Николаевщины начали высаживать больше технических культур из-за проблем с логистикой. Кроме того, фермерам не хватает техники для того, чтобы своевременно обработать поля.

Об этом рассказал на брифинге глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Поврежденная логистика и нерабочие порты съедают много прибыли аграриев. Также одна из проблем — финансирование. Банки не воспринимают Николаевщину, ведь мы прифронтовый регион, и не перестраховывают риски", — рассказал Виталий Ким.

Отметим, аграрии Николаевской области уже начали высадку томатов. Впрочем, из-за нехватки техники работы затягиваются.

Напомним, украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой установить специальные железнодорожные тарифы для зерновых грузов. Речь идет о перевалке в портах Дуная. Это позволит сделать их конкурентоспособными.