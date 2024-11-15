Росіяни пошкодили палеонтологічний музей в Одесі

Співробітники музею очищають експонати. Фото: Facebook/Александр Гиманов

Внаслідок російського обстрілу Одеси у ніч проти 15 листопада постраждали будівлі Одеського національного університету імені Мечникова. Зокрема, унікальний Палеонтологічний музей, який вважається одним з найкращих у світі.

Про це повідомив ректор ОНУ імені Мечникова В'ячеслав Труба.

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"Вчора ударною хвилею було пошкоджено значну кількість вікон у головному корпусі Унiверситету, у корпусі факультету хімії та фармації ОНУ. Були пошкодженi вiкна у Великій хімічній та Великій фізичній аудиторії та в одному із залів Палеонтолічного музею. Певні пошкодження також є у гуртожитку N 2, що знаходиться на вулицi Новосельского", — розповів він.

Співробітники музею очищають експонати. Фото: Facebook/Александр Гиманов

Що відомо про музей

Одеський палеонтологічний музей є одним з найстаріших в Україні. Він веде свою історію з 1873 року. Музей містить найбагатшу регіональну колекцію викопних останків, зібраних на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова), та унікальні добірки викопної фауни та флори — усього понад 60 тис. експонатів. Найважливішими є сім повних кістяків хребетних тварин, які існували у нашому регіоні. Це кістяки мастодонту, трипалого коня, безрогого носорога, пліоценового верблюда, слона, печерного ведмедя, мамонта. Одеський музей входить до десятки кращих палеонтологічних музеїв світу.

Нагадаємо, через російський обстріл постраждала також амбулаторія у центрі міста. Також ми повідомляли, чому російська атака призвела до великої кількості руйнувань в Одесі.