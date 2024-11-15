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Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей

15 ноября 2024 17:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне повредили палеонтологический музей в Одессе
Сотрудники музея очищают экспонаты. Фото: Facebook/Александр Гиманов
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В результате российских обстрелов Одессы в ночь на 15 ноября пострадали здания Одесского национального университета имени Мечникова. В частности, уникальный Палеонтологический музей, считающийся одним из лучших в мире.

Об этом сообщил ректор ОНУ имени Мечникова Вячеслав Труба.

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"Вчера ударной волной было повреждено значительное количество окон в главном корпусе Университета, в корпусе факультета химии и фармации ОНУ. Были повреждены окна в Большой химической и Большой физической аудитории и в одном из залов Палеонтолического музея. Некоторые повреждения также есть в общежитии N 2, находится на улице Новосельского", — рассказал он.

Из-за российского удара по Одессе пострадал уникальный музей - фото 2
Сотрудники музея очищают экспонаты. Фото: Facebook/Александр Гиманов

Что известно о музее

Одесский палеонтологический музей является одним из старейших в Украине. Он ведет свою историю с 1873 года. Музей включает в себя богатую региональную коллекцию ископаемых останков, собранных на юге Восточноевропейской платформы (Украина и Молдова), и уникальные подборки ископаемой фауны и флоры — всего более 60 тыс. экспонатов. Важнейшие семь полных скелетов позвоночных животных, которые существовали в нашем регионе. Это скелеты мастодонта, трехпалого коня, безрогого носорога, плиоценового верблюда, слона, пещерного медведя, мамонта. Одесский музей входит в десятку лучших палеонтологических музеев мира.

Напомним, из-за российских обстрелов пострадала также амбулатория в центре города. Также мы сообщали, почему российская атака привела к большому количеству разрушений в Одессе.

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