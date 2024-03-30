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Черги кораблів у порти Одеси та Дунаю — експорт зерновим коридором не зменшується

30 березня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги кораблів у порти Одеси та Дунаю — експорт зерновим коридором не зменшується
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 30 березня, в акваторії Чорного моря перебувають понад 40 вантажних суден. Балкери завантажуються збіжжям та іншою продукцією у портах Великої Одеси. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 14 суден, ще 19 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Крім того, ще 5 суден уже завантажились та прямують на вихід з портів, а на вхід поки відомо про 6.

Робота Дунайських портів

А ось біля Сулінського каналу утворилася вже черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад пів сотні суден, які чекають на захід в порти. 

Черги кораблів у порти Одеси та Дунаю – експорт зерновим коридором не зменшується - фото 1
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Більше про роботу зернового коридору

Нагадаємо, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менш як рік. Для захисту Чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Одеський порт
експорт зерна
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