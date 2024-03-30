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Очереди кораблей в порты Одессы и Дуная – экспорт зерновым коридором не уменьшается

30 марта 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очереди кораблей в порты Одессы и Дуная – экспорт зерновым коридором не уменьшается
Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 30 марта, в акватории Черного моря находятся более 40 грузовых судов. Балкеры загружаются зерном и другой продукцией в портах Большой Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 14 судов, еще 19 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов уже загрузились и направляются на выход из портов, а на вход пока известно о шести.

Работа Дунайских портов

А вот у Сулинского канала образовалась уже очередь из балкеров, которые должны войти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более полусотни судов, которые ожидают запада в порты.

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Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше о работе зернового коридора

Напомним, что портовая инфраструктура Одесского региона регулярно страдает от вражеских атак, а на восстановление терминалов требуется не менее года. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Одесса
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Одесский порт
экспорт зерна
Новости Одессы

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