Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені сьогодні

Черги на кордоні та затори — що відбувається на трасі Одеса-Рені
Станом на сьогоднішній вечір, 27 квітня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна.
Затори до Румунії
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі обмежили рух транспорту біля кладовищ. Також повідомляли, що через пожежу на СТО згоріла автівка марки Tesla.
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