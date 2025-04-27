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Черги на кордоні та затори — що відбувається на трасі Одеса-Рені

27 квітня 2025 17:14
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені сьогодні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 27 квітня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна. 

Затори до Молдови та черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори до Молдови та черги — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі обмежили рух транспорту біля кладовищ. Також повідомляли, що через пожежу на СТО згоріла автівка марки Tesla.

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