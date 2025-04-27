Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на сегодняшний вечер, 27 апреля, появилась информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. А вот в Румынию добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов. А вот участок до КПП "Старокозачье — Тудора" свободен.

Дорога к КПП "Староказачье - Тудора". Фото: скриншот

Пробки до Румынии

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, сегодня в Одессе ограничили движение транспорта возле кладбищ. Также сообщалось, что из-за пожара на СТО сгорела машина марки Tesla.