Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса – Рені
Станом на вечір 3 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин на декількох ділянках: за Маяками та на КПП. На самому пункті пропуску машин теж багато. До Румунського кордону дістатися ще складніше.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
На трасі Одеса — Рені ускладнений рух у за селом Маяки, та як зазвичай перед КПП — понад 3 кілометри затору. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Дорога до Паланки триватиме майже дві години. Ще й прийдеться постояти на самому пункті пропуску, там спостерігається значна черга.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Холмське та перед самим пунктом пропуску. Дорога до кордону триватиме майже 5 годин.
Цікаво водіям
Додамо, що поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів? Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.
Нагадаємо, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.
Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.
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