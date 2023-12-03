Очереди на границе Украины — какая ситуация сейчас на трассе Одесса — Рени

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

На вечер 3 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин на нескольких участках: за Маяками и на КПП. В самом пункте пропуска машин тоже много. До Румынской границы добраться еще сложнее.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени затруднено движение за селом Маяки, и как обычно перед КПП — более 3 километров пробки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. Дорога в Паланку продлится почти два часа. Еще придется постоять на самом пункте пропуска, там наблюдается значительная очередь.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сейчас на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Холмска и перед самым пунктом пропуска. Дорога к границе продлится около 5 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Добавим, что поездка в Татарбунары, Измаил или Рени для мужчин может превратиться в настоящий квест. Причина — КПП за селом Маяки, где пограничники фактически не пропускают военнообязанных, желающих транзитом пересечь украинско-молдавскую границу. Законны ли действия пограничников и что делать, если вас не пропускают к родственникам? Журналисты Новости.LIVE обратились с этим вопросом к адвокату Алексею Шалару.

Напомним, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Также мы писали, что с 1 октября в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.