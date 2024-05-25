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Черги на КПП та затори на дорогах — як з Одеси дістатися до сусідніх країн та Бессарабії

25 травня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Черги на КПП та затори на дорогах — як з Одеси дістатися до сусідніх країн та Бессарабії
Ситуація на дорозі з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 25 травня. На ділянці дороги від Маяків до КПП доведеться простояти в черзі, адже охоронці кордону ретельно перевіряють документи у охочих дістатися сусідніх країн та Бессарабії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор на виїзді з Одеси, у районі населеного пункту Великий Дальник, а також близько Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом є також спостерігаються черги  з охочих перетнути кордон.

Затори на Паланку вечір 25 травня
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" черга на перетин кордону не зафіксована. Наразі доїзд сюди ускладнено заторами у напрямку Паланки, тож на самому пункті пропуску дорога вільна.

Затори на Старокозачому вечір 25 травня
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах сел Кирнички, Новосільське та Саф'яни. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. На паромній переправі також спостерігається ускладнення руху, ця ділянка на карті позначена помаранчевим кольором.

Затори на Орлівку вечір 25 травня
Ситуація із заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені вечір 25 травня
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового сайту, 25 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,66 грн/л;
  • скраплений газ — 26,62 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що тепер в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване в межах Нижньодністровського національного парку

Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Мовиться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

Одеса
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