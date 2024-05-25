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Очереди на КПП и пробки на дорогах — как из Одессы добраться до соседних стран и Бессарабии

25 мая 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Очереди на КПП и пробки на дорогах — как из Одессы добраться до соседних стран и Бессарабии
Ситуация на дороге из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 25 мая. На участке дороги от Маяков до КПП придется простоять в очереди, ведь охранники границы тщательно проверяют документы у желающих добраться до соседних стран и Бессарабии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из Одессы, в районе населенного пункта Великий Дальник, а также около Маяк и КПП, которое находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом также наблюдаются очереди из желающих пересечь границу.

Пробки на Паланку вечер 25 мая
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Пробки на Староказачем вечер 25 мая
Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах сел Кирнички, Новосельское и Сафьяны. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. На паромной переправе также наблюдается усложнение движения, этот участок на карте обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Орловку вечер 25 мая
Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Рени вечер 25 мая
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового сайта, 25 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Больше о пересечении границы на Одесчине

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что теперь в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.

В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

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