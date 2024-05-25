Очереди на КПП и пробки на дорогах — как из Одессы добраться до соседних стран и Бессарабии

Ситуация на дороге из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 25 мая. На участке дороги от Маяков до КПП придется простоять в очереди, ведь охранники границы тщательно проверяют документы у желающих добраться до соседних стран и Бессарабии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из Одессы, в районе населенного пункта Великий Дальник, а также около Маяк и КПП, которое находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом также наблюдаются очереди из желающих пересечь границу.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" очередь на пересечение границы не зафиксирована. Теперь доезд сюда затруднен пробками в направлении Паланки, поэтому на самом пункте пропуска дорога свободна.

Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах сел Кирнички, Новосельское и Сафьяны. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик. На паромной переправе также наблюдается усложнение движения, этот участок на карте обозначен оранжевым цветом.

Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового сайта, 25 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельное топливо — 52,66 грн/л;

сжиженный газ — 26,62 грн/л.

Больше о пересечении границы на Одесчине

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что теперь в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.



В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.