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Чергова атака РФ — спроба змусити Україну капітулювати

24 квітня 2025 14:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Росія збільшує кількість атак, тому Україні необхідні засоби ППО типу Patriot — Братчук
Запуск ракети. Фото: U.S. Army
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія збільшує інтенсивність атак, зокрема й на півдні, аби примусити Україну капітулювати. Тому нашій країні наразі вкрай необхідно підсилити засоби та системи протиповітряної оборони.

Про це розповів речник Української Добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Примусити до капітуляції

В Українській добровольчій армії попереджають про те, що кількість атак на наші міста буде збільшуватися. Таким чином ворог намагається зламати волю до спротиву та примусити нашу країну капітулювати.

"Ворогу треба було вкотре показати, що він нічим не кращий за Гітлера, коли той бомбардував Лондон, Велику Британію і спонукав їх до капітуляції. Власне це сьогодні відбувається з боку Путіна щодо України", — каже речник  Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Аби протидіяти обстрілам, Україна повинна вимагати від західних партнерів засоби ППО. Зокрема, нам необхідні системи Patriot та зенітно-ракетні комплекси на кшталт "Гепардів".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ готує наступ з Херсонщини. А також про наслідки обстрілу Одеси.

Одеса Новини Одеси ППО Сергій Братчук війна в Україні
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