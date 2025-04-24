Россия увеличивает количество атак, поэтому Украине необходимы средства ПВО типа Patriot — Братчук

Очередная атака РФ — попытка заставить Украину капитулировать
Россия увеличивает интенсивность атак, в том числе и на юге, чтобы заставить Украину капитулировать. Поэтому нашей стране сейчас крайне необходимо усилить средства и системы противовоздушной обороны.
Об этом рассказал спикер Украинской Добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".
Принудить к капитуляции
В Украинской добровольческой армии предупреждают о том, что количество атак на наши города будет увеличиваться. Таким образом враг пытается сломать волю к сопротивлению и заставить нашу страну капитулировать.
"Врагу надо было в очередной раз показать, что он ничем не лучше Гитлера, когда тот бомбил Лондон, Великобританию и побуждал их к капитуляции. Собственно это сегодня происходит со стороны Путина в отношении Украины", — говорит представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Чтобы противодействовать обстрелам, Украина должна требовать от западных партнеров средства ПВО. В частности, нам необходимы системы Patriot и зенитно-ракетные комплексы типа "Гепардов".
Напомним, недавно мы писали о том, что РФ готовит наступление с Херсонщины. А также о последствиях обстрела Одессы.
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