Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Очередная атака РФ — попытка заставить Украину капитулировать arrow

Очередная атака РФ — попытка заставить Украину капитулировать

24 апреля 2025 14:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия увеличивает количество атак, поэтому Украине необходимы средства ПВО типа Patriot — Братчук
Запуск ракеты. Фото: U.S. Army
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия увеличивает интенсивность атак, в том числе и на юге, чтобы заставить Украину капитулировать. Поэтому нашей стране сейчас крайне необходимо усилить средства и системы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал спикер Украинской Добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Принудить к капитуляции

В Украинской добровольческой армии предупреждают о том, что количество атак на наши города будет увеличиваться. Таким образом враг пытается сломать волю к сопротивлению и заставить нашу страну капитулировать.

"Врагу надо было в очередной раз показать, что он ничем не лучше Гитлера, когда тот бомбил Лондон, Великобританию и побуждал их к капитуляции. Собственно это сегодня происходит со стороны Путина в отношении Украины", — говорит представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Чтобы противодействовать обстрелам, Украина должна требовать от западных партнеров средства ПВО. В частности, нам необходимы системы Patriot и зенитно-ракетные комплексы типа "Гепардов".

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ готовит наступление с Херсонщины. А также о последствиях обстрела Одессы.

Одесса Новости Одессы ПВО Сергей Братчук война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама