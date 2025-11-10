Удар ССО по нафтобазі «Гвардійська» в Криму

Чергова успішна атака на Крим — мінус ще одна нафтобаза
У ніч проти 10 листопада Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтобазі в селищі Гвардійське Сімферопольського района тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію. Це вже третій успішний удар по базі менше ніж за місяць.
Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.
Атака на Крим
Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії проти окупантів. У ніч проти 10 листопада безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази "Гвардійська". Вона важлива для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій за останній місяць.
"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, ми повідомляли, що після успішних атак України в Криму погіршується ситуація. Також ми писали, що українські спецпризначенці знищили склад окупантів на півострові.
