Удар ССО по нафтобазі «Гвардійська» в Криму

Нафтобаза в Криму перед атакою. Фото: скриншот з відео

У ніч проти 10 листопада Сили спеціальних операцій завдали удару по нафтобазі в селищі Гвардійське Сімферопольського района тимчасово окупованого Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію. Це вже третій успішний удар по базі менше ніж за місяць.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

Атака на Крим

Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії проти окупантів. У ніч проти 10 листопада безпілотники ССО поцілили у насосну станцію на території нафтобази "Гвардійська". Вона важлива для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій за останній місяць.

"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", — йдеться у повідомлені.

