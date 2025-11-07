Спецпризначенці України знищили нафтобази окупантів у Криму

Пожежа на рухомому складі 3 ПММ. Фото: скриншот з відео

Українські спецпризначенці провели масштабну атаку на логістичні об’єкти ворога у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 6 листопада дрони Сил спеціальних операцій вразили кілька нафтобаз і складів із пальним. Унаслідок ударів спалахнули великі пожежі, знищено резервуари з нафтопродуктами та потяги з пальним.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій України.

Удар по логістиці

Підрозділи Сил спеціальних операцій України здійснили нічну атаку на нафтобази окупантів у Криму. Дрони вразили об’єкт "Гвардійська" поблизу селища Гвардійське. Внаслідок удару знищено резервуар РВС-400, який був повністю заповнений. У тому ж районі було влучено по двох потягах із цистернами на зливо-наливній естакаді. Вагони, заповнені пальним, вибухнули після удару.

Крім того, дрони ССО атакували кілька нафтобаз і складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та біля селища Бітумне. Після вибухів спалахнули масштабні пожежі, що охопили резервуарні парки.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", — йдеться у повідомленні.

