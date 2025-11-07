Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вогняна ніч у Криму — спецпризначенці знищили ворожі нафтобази

Вогняна ніч у Криму — спецпризначенці знищили ворожі нафтобази

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:47
Оновлено: 10:03
Спецпризначенці України знищили нафтобази окупантів у Криму
Пожежа на рухомому складі 3 ПММ. Фото: скриншот з відео

Українські спецпризначенці провели масштабну атаку на логістичні об’єкти ворога у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 6 листопада дрони Сил спеціальних операцій вразили кілька нафтобаз і складів із пальним. Унаслідок ударів спалахнули великі пожежі, знищено резервуари з нафтопродуктами та потяги з пальним.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій України.

Реклама
Читайте також:

Удар по логістиці

Підрозділи Сил спеціальних операцій України здійснили нічну атаку на нафтобази окупантів у Криму. Дрони вразили об’єкт "Гвардійська" поблизу селища Гвардійське. Внаслідок удару знищено резервуар РВС-400, який був повністю заповнений. У тому ж районі було влучено по двох потягах із цистернами на зливо-наливній естакаді. Вагони, заповнені пальним, вибухнули після удару.

Крім того, дрони ССО атакували кілька нафтобаз і складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та біля селища Бітумне. Після вибухів спалахнули масштабні пожежі, що охопили резервуарні парки.

"Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни стягують ППО в Крим після успішних атак України. Також ми писали, що на території тимчасово окупованого Криму ГУР проводять успішні операції проти окупантів.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси Сили спеціальних операцій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації