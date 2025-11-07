Видео
Україна
Видео

Огненная ночь в Крыму — спецназовцы уничтожили нефтебазы врага

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 09:47
обновлено: 10:03
Спецназовцы Украины уничтожили нефтебазы оккупантов в Крыму
Пожар на подвижном складе 3 ГСМ. Фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы провели масштабную атаку на логистические объекты врага во временно оккупированном Крыму. В ночь на 6 ноября дроны Сил специальных операций поразили несколько нефтебаз и складов с топливом. В результате ударов вспыхнули крупные пожары, уничтожены резервуары с нефтепродуктами и поезда с горючим.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Украины.

Читайте также:

Удар по логистике

Подразделения Сил специальных операций Украины совершили ночную атаку на нефтебазы оккупантов в Крыму. Дроны поразили объект "Гвардейская" вблизи поселка Гвардейское. В результате удара уничтожен резервуар РВС-400, который был полностью заполнен. В том же районе попали по двум поездам с цистернами на сливо-наливной эстакаде. Вагоны, заполненные горючим, взорвались после удара.

Кроме того, дроны ССО атаковали несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и возле поселка Битумное. После взрывов вспыхнули масштабные пожары, охватившие резервуарные парки.

"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что россияне стягивают ПВО в Крым после успешных атак Украины. Также мы писали, что на территории временно оккупированного Крыма ГУР проводят успешные операции против оккупантов.

Одесса Крым НПЗ Одесская область Новости Одессы Силы специальных операций
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
