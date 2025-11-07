Спецназовцы Украины уничтожили нефтебазы оккупантов в Крыму

Пожар на подвижном складе 3 ГСМ. Фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы провели масштабную атаку на логистические объекты врага во временно оккупированном Крыму. В ночь на 6 ноября дроны Сил специальных операций поразили несколько нефтебаз и складов с топливом. В результате ударов вспыхнули крупные пожары, уничтожены резервуары с нефтепродуктами и поезда с горючим.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Украины.

Удар по логистике

Подразделения Сил специальных операций Украины совершили ночную атаку на нефтебазы оккупантов в Крыму. Дроны поразили объект "Гвардейская" вблизи поселка Гвардейское. В результате удара уничтожен резервуар РВС-400, который был полностью заполнен. В том же районе попали по двум поездам с цистернами на сливо-наливной эстакаде. Вагоны, заполненные горючим, взорвались после удара.

Кроме того, дроны ССО атаковали несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и возле поселка Битумное. После взрывов вспыхнули масштабные пожары, охватившие резервуарные парки.

"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что россияне стягивают ПВО в Крым после успешных атак Украины. Также мы писали, что на территории временно оккупированного Крыма ГУР проводят успешные операции против оккупантов.