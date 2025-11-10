Відео
Головна Одеса РФ не може захистити Крим — на півострові ситуація погіршується

РФ не може захистити Крим — на півострові ситуація погіршується

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 09:56
Оновлено: 09:34
Після ударів по Криму зростає паніка і тиск на економіку РФ
Пожежа на одній із підстанцій РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Системні удари по логістичних і енергетичних об’єктах Росії, зокрема в окупованому Криму, призводять до збоїв у постачанні, перебоїв зі світлом і зростання панічних настроїв серед населення. Пошкодження підстанцій оголило слабкі місця російської інфраструктури, яку роками вважали "невразливою". Це посилює економічний тиск усередині країни й підриває її спроможність підтримувати війну.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Удари по логістиці

Українські сили дедалі частіше вражають логістичні вузли та енергетичні об’єкти, що підтримують військову інфраструктуру Росії. У результаті таких дій у різних регіонах країни фіксують перебої зі світлом і порушення в постачанні товарів. Найбільш помітним цей ефект став у тимчасово окупованому Криму, де нещодавно спалахнули кілька підстанцій. Сергій Братчук зазначив, що ці події серйозно вплинули на громадські настрої.

"Ми не говоримо про якусь російську революцію, але панічні настрої вже відчуваються — і на окупованих територіях, і в самій Росії", — сказав він.

Речник підкреслив, що удари по енергетиці показують слабкі місця системи, яку Кремль роками називав "неуразливою". Він додав, що знищення підстанцій демонструє, наскільки російська інфраструктура не готова до масштабних атак. Це змушує місцеве населення відчувати невпевненість і втрату контролю над ситуацією.

"Раніше режим Путіна переконував, що Росія захищена й ніхто не може їй загрожувати. Але сьогодні ми бачимо палаючі підстанції, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Робота ведеться системно, і паніка серед росіян також стає системною", — пояснив Братчук.

Вплив на економіку

Окрему увагу він звернув на економічний вимір цих ударів. Пошкодження об’єктів енергетики та логістики призводять до перебоїв у постачанні товарів, що стимулює зростання цін. Водночас скорочуються соціальні виплати, зменшується купівельна спроможність населення, а це послаблює підтримку війни серед росіян.

"Коли зникають соціальні пакети, дорожчають продукти й послуги — це безпосередньо б’є по гаманцю. А отже, по спроможності Росії вести війну проти України", — підсумував речник УДА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія перетворила Крим на військові бази. Також ми писали, що українські спецпризначенці знищили ворожу ППО у Криму.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Росія підстанція
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
