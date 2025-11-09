Відео
Головна Одеса Крим і Чорне море — РФ перетворює все узбережжя на військову базу

Крим і Чорне море — РФ перетворює все узбережжя на військову базу

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 11:20
Оновлено: 11:07
Росія використовує цивільні об’єкти на Чорному морі у війні проти України
Кінбурнська коса у Чорному морі. Фото: кадр з відео

Росіяни використовують цивільні об'єкти, такі як бурові вежі, мости, коси та навіть пороми у Чорному морі, для ведення війни. Така практика в армії ворога триває роками.

Про це у неділю, 9 листопада, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Росіяни все перетворюють на військові об'єкти

За словами Дмитра Плетенчука, росіяни не вперше перетворюють мирну інфраструктуру на плацдарм для війни. Така тактика системна і стара як сам Кремль.

"Це стала практика багаторічна для росіян — перетворювати все на військову інфраструктуру. Вони розміщують війська на бурових вишках, у портах, навіть на косах. Там проводять ротації й там же зазнають втрат", — розповів Плетенчук.

Пороми теж стають військовими базами

Йдеться не лише про узбережжя Криму. Речник ВМС ЗСУ каже, що ворог захоплює будь-які об’єкти, де може закріпитися.

"Вони перетворили на військову логістику навіть пороми, які возили пальне до окупованого Криму. У результаті ці пороми було знищено. Те саме сталося і з Кримським мостом", — додав речник.

Плетенчук зазначив, що все, до чого дотягуються росіяни, вони використовують у війні, навіть якщо це цивільна споруда. Ба більше, окупанти знищують навіть заповідні зони.

"Будь-який об’єкт — від мосту до складу — для них частина військової машини. Вони не зупиняються навіть перед тим, щоб перетворити екологічні зони на військові позиції", — сказав він. 

Нагадаємо, Україна готує масштабну програму очищення та відновлення Чорного моря, а гроші на це виділить Євросоюз. Також ми писали, що українські військові знищили склад боєприпасів біля Сімферополя та пускову установку комплексу С-400 поблизу Євпаторії. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
