Россия использует гражданские объекты на Черном море в войне против Украины

Россияне используют гражданские объекты, такие как буровые вышки, мосты, косы и даже паромы в Черном море, для ведения войны. Такая практика в армии врага продолжается годами.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Россияне все превращают в военные объекты

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне не впервые превращают мирную инфраструктуру в плацдарм для войны. Такая тактика системна и стара как сам Кремль.

"Это стала практика многолетняя для россиян — превращать все в военную инфраструктуру. Они размещают войска на буровых вышках, в портах, даже на косах. Там проводят ротации и там же несут потери", — рассказал Плетенчук.

Паромы тоже становятся военными базами

Речь идет не только о побережье Крыма. Представитель ВМС ВСУ говорит, что враг захватывает любые объекты, где может закрепиться.

"Они превратили в военную логистику даже паромы, которые возили топливо в оккупированный Крым. В результате эти паромы были уничтожены. То же самое произошло и с Крымским мостом", — добавил спикер.

Плетенчук отметил, что все, до чего дотягиваются россияне, они используют в войне, даже если это гражданское сооружение. Более того, оккупанты уничтожают даже заповедные зоны.

"Любой объект — от моста до склада — для них часть военной машины. Они не останавливаются даже перед тем, чтобы превратить экологические зоны в военные позиции", — сказал он.

Напомним, Украина готовит масштабную программу очистки и восстановления Черного моря, а деньги на это выделит Евросоюз. Также мы писали, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов возле Симферополя и пусковую установку комплекса С-400 вблизи Евпатории.