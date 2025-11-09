Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Крым и Черное море — РФ превращает все побережье в военную базу

Крым и Черное море — РФ превращает все побережье в военную базу

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 11:20
обновлено: 11:07
Россия использует гражданские объекты на Черном море в войне против Украины
Кинбурнская коса в Черном море. Фото: кадр из видео

Россияне используют гражданские объекты, такие как буровые вышки, мосты, косы и даже паромы в Черном море, для ведения войны. Такая практика в армии врага продолжается годами.

Об этом в воскресенье, 9 ноября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Россияне все превращают в военные объекты

По словам Дмитрия Плетенчука, россияне не впервые превращают мирную инфраструктуру в плацдарм для войны. Такая тактика системна и стара как сам Кремль.

"Это стала практика многолетняя для россиян — превращать все в военную инфраструктуру. Они размещают войска на буровых вышках, в портах, даже на косах. Там проводят ротации и там же несут потери", — рассказал Плетенчук.

Паромы тоже становятся военными базами

Речь идет не только о побережье Крыма. Представитель ВМС ВСУ говорит, что враг захватывает любые объекты, где может закрепиться.

"Они превратили в военную логистику даже паромы, которые возили топливо в оккупированный Крым. В результате эти паромы были уничтожены. То же самое произошло и с Крымским мостом", — добавил спикер.

Плетенчук отметил, что все, до чего дотягиваются россияне, они используют в войне, даже если это гражданское сооружение. Более того, оккупанты уничтожают даже заповедные зоны.

"Любой объект — от моста до склада — для них часть военной машины. Они не останавливаются даже перед тем, чтобы превратить экологические зоны в военные позиции", — сказал он.

Напомним, Украина готовит масштабную программу очистки и восстановления Черного моря, а деньги на это выделит Евросоюз. Также мы писали, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов возле Симферополя и пусковую установку комплекса С-400 вблизи Евпатории.

Одесса Крым Черное море Одесская область Новости Одессы Дмитрий Плетенчук
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации