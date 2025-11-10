Видео
РФ не может защитить Крым — на полуострове ситуация ухудшается

Дата публикации 10 ноября 2025 09:56
обновлено: 09:34
После ударов по Крыму растет паника и давление на экономику РФ
Пожар на одной из подстанций РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Системные удары по логистическим и энергетическим объектам России, в частности в оккупированном Крыму, приводят к сбоям в снабжении, перебоям со светом и росту панических настроений среди населения. Повреждение подстанций обнажило слабые места российской инфраструктуры, которую годами считали "неуязвимой". Это усиливает экономическое давление внутри страны и подрывает ее способность поддерживать войну.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удары по логистике

Украинские силы все чаще поражают логистические узлы и энергетические объекты, поддерживающие военную инфраструктуру России. В результате таких действий в разных регионах страны фиксируют перебои со светом и нарушения в поставках товаров. Наиболее заметным этот эффект стал во временно оккупированном Крыму, где недавно вспыхнули несколько подстанций. Сергей Братчук отметил, что эти события серьезно повлияли на общественные настроения.

"Мы не говорим о какой-то русской революции, но панические настроения уже ощущаются — и на оккупированных территориях, и в самой России", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что удары по энергетике показывают слабые места системы, которую Кремль годами называл "неуязвимой". Он добавил, что уничтожение подстанций демонстрирует, насколько российская инфраструктура не готова к масштабным атакам. Это заставляет местное население чувствовать неуверенность и потерю контроля над ситуацией.

"Раньше режим Путина убеждал, что Россия защищена и никто не может ей угрожать. Но сегодня мы видим горящие подстанции, в том числе во временно оккупированном Крыму. Работа ведется системно, и паника среди россиян также становится системной",— пояснил Братчук.

Влияние на экономику

Отдельное внимание он обратил на экономическое измерение этих ударов. Повреждения объектов энергетики и логистики приводят к перебоям в поставках товаров, что стимулирует рост цен. В то же время сокращаются социальные выплаты, уменьшается покупательная способность населения, а это ослабляет поддержку войны среди россиян.

"Когда исчезают социальные пакеты, дорожают продукты и услуги — это напрямую бьет по кошельку. А значит, по способности России вести войну против Украины", — подытожил представитель УДА.

Напомним, мы сообщали, что Россия превратила Крым в военные базы. Также мы писали, что украинские спецназовцы уничтожили вражескую ПВО в Крыму.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Россия подстанция
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
