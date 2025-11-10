Видео
Україна
Видео

Очередная успешная атака на Крым — минус еще одна нефтебаза

Очередная успешная атака на Крым — минус еще одна нефтебаза

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 17:00
обновлено: 17:02
Удар ССО по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму
Нефтебаза в Крыму перед атакой. Фото: скриншот из видео

В ночь на 10 ноября Силы специальных операций нанесли удар по нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали в насосную станцию. Это уже третий успешный удар по базе меньше чем за месяц.

Об этом сообщили в Силах специальных операций.

Атака на Крым

Атака на Крым

Силы специальных операций продолжают асимметричные действия против оккупантов. В ночь на 10 ноября беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы "Гвардейская". Она важна для обеспечения военных объектов и транспорта вражеской армии. Это уже третье успешное поражение объекта Силами специальных операций за последний месяц.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что после успешных атак Украины в Крыму ухудшается ситуация. Также мы писали, что украинские спецназовцы уничтожили склад оккупантов на полуострове.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака нефтебаза
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
