Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чергове російське судно з українським зерном прямує до Сирії arrow

Чергове російське судно з українським зерном прямує до Сирії

19 липня 2024 15:52
Верзілова Єлизавета - редактор
Російський балкер вивозить крадене українське зерно
Російський балкер у морі. Фото: MarineTraffic.
Верзілова Єлизавета - редактор

Російська Федерація продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій, видаючи його за своє.  Так, черговий балкер під російським прапором — MATROS POZYNICH — транзитом перетинає Босфор у напрямку Середземного моря.

Про це Новини.LIVE дізнались з  даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Росія експортує українське зерно з окупованих територій

Задля своїх незаконних перевезень росіяни використовують фальсифіковані документи та хитрі морські маршрути, адже нерідко вони вимикають систему AIS для відстеження локації суден. Наразі MATROS POZYNICH має на своєму борту 27 200 тонн пшениці, яку доставить, ймовірніше всього, до Сирії або іншого порту на Близькому Сході.

Російське судно з українським зерном
Маршрут російського судна. Фото: скриншот

Не перший подібний випадок

Нагадаємо, що в порту Рені, затримали іноземне судно. Йдеться про "USKO MFU", що ходило під прапором Камеруну та незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим.

Ми писали, що російське судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY вирушив до OPL Кавказ, а потім знявся з якоря і попрямував у Босфор. На борту балкера завантажено майже 30 тисяч тонн мелітопольської пшениці. Раніше ще одно судно під прапором Росії доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.

Також ми повідомляли, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.

Одеса росіяни Одеська область окупанти зерно Новини Одеси окупація пшениця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні