Російський балкер вивозить крадене українське зерно

Російський балкер у морі. Фото: MarineTraffic.

Російська Федерація продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій, видаючи його за своє. Так, черговий балкер під російським прапором — MATROS POZYNICH — транзитом перетинає Босфор у напрямку Середземного моря.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних порталу MarineTraffic.

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Задля своїх незаконних перевезень росіяни використовують фальсифіковані документи та хитрі морські маршрути, адже нерідко вони вимикають систему AIS для відстеження локації суден. Наразі MATROS POZYNICH має на своєму борту 27 200 тонн пшениці, яку доставить, ймовірніше всього, до Сирії або іншого порту на Близькому Сході.

Маршрут російського судна. Фото: скриншот

Не перший подібний випадок

Нагадаємо, що в порту Рені, затримали іноземне судно. Йдеться про "USKO MFU", що ходило під прапором Камеруну та незаконно вивозило агропродукцію через окупований Крим.

Ми писали, що російське судно північного торгового флоту РФ під назвою ENISEY вирушив до OPL Кавказ, а потім знявся з якоря і попрямував у Босфор. На борту балкера завантажено майже 30 тисяч тонн мелітопольської пшениці. Раніше ще одно судно під прапором Росії доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту.

Також ми повідомляли, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Сирія, Індія та навіть Африка.