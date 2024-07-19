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Очередное российское судно с украинским зерном направляется в Сирию

19 июля 2024 15:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Российский балкер вывозит украденное украинское зерно
Российский балкер в море. Фото: MarineTraffic.
Верзилова Єлизавета - редактор

Российская Федерация продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий, выдавая его на свое. Так, очередной балкер под российским флагом — MATROS POZYNICH — транзитом пересекает Босфор в направлении Средиземного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Для незаконных перевозок россияне используют фальсифицированные документы и хитрые морские маршруты, ведь нередко они выключают систему AIS для отслеживания локации судов. В настоящее время MATROS POZYNICH имеет на своем борту 27 200 тонн пшеницы, которую доставит, скорее всего, в Сирию или другой порт на Ближнем Востоке.

Российское судно с украинским зерном
Маршрут российского судна. Фото: скриншот

Не первый подобный случай

Напомним, что в порту Рени задержали иностранное судно. Речь идет об USKO MFU, что ходило под флагом Камеруна и незаконно вывозило агропродукцию через оккупированный Крым.

Мы писали, что российское судно северного торгового флота РФ под названием ENISEY отправилось в OPL Кавказ, а затем снялось с якоря и направилось в Босфор. На борту балкера загружено около 30 тысяч тонн мелитопольской пшеницы. Ранее еще одно судно под флагом России доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии.

Также мы сообщали, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит украденное зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Сирия, Индия и даже Африка.

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