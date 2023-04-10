Черговий мовний скандал в Одесі: в торговому центрі грала російська музика

Торговельний центр "Острів". Фото: Новини.LIVE

Конфлікт відбувся у ТЦ "Острів". Відвідувачка магазину вимагала в адміністрації вимкнути російськомовну пісню.

Про це у соціальних мережах повідомила одеситка.

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Суперечка виникла через звучання російськомовної музики у торговому павільйоні.

Дівчина зафільмувала розмову з адміністратором закладу, де вона вимагала виключити пісню та пояснила свою позицію тим, що нині в країні війна, яка спричинена діями російської федерації.

На такі аргументи продавчиня відреагувала спокійно і сказала, що не вбачає у цьому проблеми.

"Чому я повинна вимикати музику? Так, у країні війна, але це не привід зациклюватися на ній",— відповіла адміністратор магазину.

Зазначимо, станом на 1 березня 2023 року в Одеській області надійшло 66 скарг на порушення мовного законодавства. Цей показник є другим за кількістю звернень у країні та становить 15% від загальної кількості скарг.

Нагадаємо, в Одесі касирку оштрафували за перехід на російську мову. У магазині чоловік запитав касирку про живильний крем, але не зрозумів відповіді українською мовою. Касирка пояснила російською, але іншій відвідувачці це не сподобалось, обізвала її "розумово відсталою" і почала знімати на телефон.

Люди заступились за касирку та почали знімати на відео, як скаржниця втікає з магазину. Втім омбудсмен оштрафував жінку на 3400 грн за порушення правил обслуговування клієнтів.