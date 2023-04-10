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Очередной языковой скандал в Одессе: в торговом центре играла русская музыка

10 апреля 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Очередной языковой скандал в Одессе: в торговом центре играла русская музыка
Торговый центр "Остров". Фото: Новини.LIVE
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Конфликт произошел в ТЦ "Остров". Посетительница магазина потребовала в администрации выключить русскоязычную песню.

Об этом в социальных сетях сообщила одесситка.

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Спор возник из-за звучания русскоязычной музыки в торговом павильоне.

Девушка сняла видео разговора с администратором заведения, где она требовала выключить песню и объяснила свою позицию тем, что сейчас в стране война, вызванная действиями российской федерации.

На такие аргументы продавщица отреагировала спокойно и сказала, что не видит в этом проблемы.

"Почему я должна выключать музыку? Да, в стране война, но это не повод зацикливаться на ней",— ответила администратор магазина.

Отметим, по состоянию на 1 марта 2023 года в Одесской области поступило 66 жалоб на нарушение языкового законодательства. Этот показатель является вторым по количеству обращений в стране и составляет 15% от общего количества жалоб.

Напомним, в Одессе кассирша оштрафована за переход на русский язык. В магазине мужчина спросил кассиршу о питательном креме, но не понял ответа на украинском языке. Кассирша объяснила по-русски, но другой посетительнице это не понравилось, обозвала ее "умственно отсталой" и начала снимать на телефон.

Люди вступились за кассиршу и начали снимать на видео, как женщина убегает из магазина. Впрочем, омбудсмен оштрафовал работницу магазина на 3400 грн за нарушение правил обслуживания клиентов.

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