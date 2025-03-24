Теракти в Україні — чи бояться одесити та як себе захищають

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

За останні місяці в Україні вже було три теракти. У Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській області внаслідок вибухів загинуло п'ять осіб, ще дванадцятеро отримали поранення. Для здійснення підривної діяльності вибиралися дільниці поліції, а також місця, де було скупчення людей. Це підкреслює факт того, що небезпека може чекати всюди.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони намагаються убезпечити себе.

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Відчуття небезпеки у місті

Жителі міста усвідомлюють ризики, проте далеко не всі знають, як захистити себе. Дехто наголошує, що базові правила безпеки необхідно пояснювати ще з дитинства.

"Ми кожного дня боїмося, летять шахеди, балістика, теракти, проте живемо. Я не знаю, як захищатися. Звісно страшно, а як убезпечити себе від теракту, я не знаю, як себе убезпечити. Дітям розповідати, щоб не брали якісь предмети і самому нікуди не лізти. А так я не знаю", — каже Ірина.

Одеситка Ірина про відчуття небезпеки у місті. Фото: Новини.LIVE

Кожен намагається убезпечити себе по-своєму. Одні уникають масових заходів, інші моніторять повідомлення щодо офіційних попереджень. Пані Любов наголосила, що для себе вони все ж таки вибирають перший варіант — уникають скупчень людей, особливо на свята.

"Ми всі боїмося, ми намагаємося, в якісь свята не ходити в місця де велике скупчення людей, наприклад. Так ми намагаємося про свою безпеку дбати", — зазначила Любов.

Любов намагається уникати великого скупчення людей. Фото: Новини.LIVE

Адаптація до нових умов

Водночас містяни наголошують на важливості дотримання базових правил безпеки. Адже навіть, здавалося б, звичайні, незнайомі речі на вулиці можуть бути небезпечними.

"Звичайно, ми боїмось терактів, це ж загроза нашому життю. Є укриття, тому ми стараємось обходити усі такі справи боком, сповіщати про незнайомі речі", — розповіла Світлана.

Одеситка Світлана про адаптацію до нових умов. Фото: Новини.LIVE

Пані Ірина також підтримала цю думку та зазначила, що для кожного українця наразі це стало болючим питанням. І неважливо, звідки ви — та загроза для життя сьогодні залишається однією з найнебезпечніших для кожного.

"Звісно, це дуже болюче питання для кожного українця, я не можу сказати, що це не страшно, це, звісно, викликає переживання. Проте прислухаюся до об'яв і до того, що каже місцева влада стосовно замінування. Ну, і сподіваємось на краще", — ділиться Ірина.

Одеситка Ірина про переживання під час небезпеки. Фото: Новини.LIVE

Пошук безпечного місця

Дехто готовий у разі небезпеки шукати новий прихисток. Життя в умовах війни змушує кожного балансувати між страхом і прагненням до буденності, де безпека — це не гарантія, а щоденний виклик.

"Терактів боюсь, такої інформації не чула. Не знаю, як убезпечити себе, ми тут з нуля будували, життя, тому що з Херсона виїхали, якщо що будемо брати речі, складатися і їхати у безпечне місце. Якщо воно буде", — каже Тетяна.

Пані Тетяна про пошук безпечного місця. Фото: Новини.LIVE

Заходи безпеки

СБУ закликає громадян бути важливими до можливих терористичних загроз і спроби вербування. Якщо ви помітили підозрілі предмети, то:

Не торкайтеся їх

Негайно повідомте правоохоронців

Відійдіть на безпечну відстань

У разі вибуху або стрілянини — шукайте укриття, захищайте голову та життєво важливі органи.

Якщо вас намагаються завербувати спецслужби РФ, не піддавайтеся на погрози чи обіцянки. Зафіксуйте деталі контакту та якомога швидше зв’яжіться зі СБУ через офіційні канали або чат-бот. Пильність і швидка реакція можуть врятувати життя.

Раніше ми писали, що на Одещині затримали жінку, яка готувала удари по ЗСУ. А також, що слідчі розкрили деталі щодо вибуху в управлінні поліції на Одещині.