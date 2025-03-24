Теракты в Украине — боятся ли одесситы и как себя защищают

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

За последние месяцы в Украине уже были три теракта. В Днепропетровской, Николаевской и Одесской области в результате взрывов погибло пять человек, еще двенадцать получили ранения. Для осуществления подрывной деятельности выбирались участки полиции, а также места, где было скопление людей. Это подчеркивает факт того, что опасность может поджидать повсюду.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они пытаются обезопасить себя.

Читайте также:

Ощущение опасности в городе

Жители города осознают риски, однако далеко не все знают, как защитить себя. Некоторые отмечают, что базовые правила безопасности необходимо объяснять еще с детства.

"Мы каждый день боимся, летят шахеды, баллистика, теракты, однако живем. Я не знаю, как защищаться. Конечно страшно, а как обезопасить себя от теракта, я не знаю, как себя обезопасить. Детям рассказывать, чтобы не брали какие-то предметы и самому никуда не лезть. А так, я не знаю", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина об ощущении опасности в городе. Фото: Новини.LIVE

Каждый пытается обезопасить себя по-своему. Одни избегают массовых мероприятий, другие мониторят сообщения о официальных предупреждений. Любовь отметила, что для себя они все же выбирают первый вариант — избегают скоплений людей, особенно на праздники.

"Мы все боимся, мы стараемся, в какие-то праздники не ходить в места, где большое скопление людей, например. Так мы стараемся о своей безопасности заботиться", — отметила Любовь.

Любовь старается избегать большого скопления людей. Фото: Новини.LIVE

Адаптация к новым условиям

В то же время горожане отмечают важность соблюдения базовых правил безопасности. Ведь даже, казалось бы, обычные, незнакомые вещи на улице могут быть опасными.

"Конечно, мы боимся терактов, это же угроза нашей жизни. Есть укрытие, поэтому мы стараемся обходить все такие дела стороной, сообщать о незнакомых вещах", — рассказала Светлана.

Одесситка Светлана об адаптации к новым условиям. Фото: Новини.LIVE

Ирина также поддержала эту мысль и отметила, что для каждого украинца сейчас это стало болезненным вопросом. И неважно, откуда вы — угроза для жизни сегодня остается одной из самых опасных для каждого.

"Конечно, это очень больной вопрос для каждого украинца, я не могу сказать, что это не страшно, это, конечно, вызывает переживания. Однако прислушиваюсь к объявлениям, к тому, что говорит местная власть относительно заминирования. Ну, и надеемся на лучшее", — делится Ирина.

Одесситка Ирина о переживаниях во время опасности. Фото: Новини.LIVE

Поиск безопасного места

Некоторые готовы в случае опасности искать новое убежище. Жизнь в условиях войны заставляет каждого балансировать между страхом и стремлением к обыденности, где безопасность — это не гарантия, а ежедневный вызов.

"Терактов боюсь, такой информации не слышала. Не знаю, как обезопасить себя, мы здесь с нуля строили, жизнь, потому что из Херсона выехали, если что будем брать вещи, складываться и ехать в безопасное место. Если оно будет", — говорит Татьяна.

Татьяна о поиске безопасного места. Фото: Новини.LIVE

Меры безопасности

СБУ призывает граждан быть внимательными к возможным террористическим угрозам и попыткам вербовки. Если вы подозрительные предметы, то:

Не прикасайтесь к ним

Немедленно сообщите правоохранителей

Отойдите на безопасное расстояние

В случае взрыва или стрельбы — ищите укрытие, защищайте голову и жизненно важные органы.

Если вас пытаются завербовать спецслужбы РФ, не поддавайтесь на угрозы или обещания. Зафиксируйте детали контакта и как можно скорее свяжитесь с СБУ через официальные каналы или чат-бот. Бдительность и быстрая реакция могут спасти жизнь.

Ранее мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая готовила удары по ВСУ. А также, что следователи раскрыли детали по поводу взрыва в управлении полиции в Одесской области.