Чи буде підтримка України після виборів у США — політолог

Жінки проголосували на виборчій дільниці. Фото: УНІАН

Ситуація навколо американських виборів залишається надзвичайно динамічною, викликаючи загальний інтерес та неспокій. Політологи зазначають, що Україні важливо підтримувати двосторонню комунікацію як із республіканцями, так із демократами, враховуючи можливі зміни у політичному пейзажі Сполучених Штатів.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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"Ну давайте будемо реалістами, нам потрібно розв'язувати стратегічне питання — потрапити до бюджету США на наступний рік. Необхідно, щоб реалізувалась пропозиція Джо Байдена про рекордну допомогу України в 62 мільярди доларів. Я думаю, що абсолютно не має значення, як це буде відбуватись. Я думаю, що, найімовірніше, це буде прийнято рішення позитивне для України", — каже політолог.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Експерт вважає, що важливо враховувати, що над політичними розбіжностями у США стоїть національний інтерес, що визначає зовнішньополітичну стратегію країни. Реалізація цього інтересу може вплинути на обсяг і форми допомоги Україні.

Нагадаємо, наступний рік за китайським календарем пройде під заступництвом дракона, та саме на нього і випадають вибори у наших прямих союзників. У США мають визначитися з новим головою Білого дому, а в ЄС з депутатами Європейського парламенту. Також своє чергове "ТАК" мають сказати своєму цареві росіяни. У тому, що в Кремлі залишиться керівник, що вже засидівся, ні в кого сумнівів не викликає.

Також ми писали, що бути чи не бути виборам в Україні в наступному році — покаже перш за все фронт. За чинною Конституцією вибори під час воєнного стану заборонені, і це ні для кого не є секретом. Але російська гібридна стратегія використовує всі інструменти, у тому числі мову та тему виборів, для досягнення своїх цілей.