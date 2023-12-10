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Чи буде підтримка України після виборів у США — політолог

10 грудня 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Чи буде підтримка України після виборів у США — політолог
Жінки проголосували на виборчій дільниці. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Ситуація навколо американських виборів залишається надзвичайно динамічною, викликаючи загальний інтерес та неспокій. Політологи зазначають, що Україні важливо підтримувати двосторонню комунікацію як із республіканцями, так із демократами, враховуючи можливі зміни у політичному пейзажі Сполучених Штатів.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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"Ну давайте будемо реалістами, нам потрібно розв'язувати стратегічне питання  потрапити до бюджету США на наступний рік. Необхідно, щоб реалізувалась пропозиція Джо Байдена про рекордну допомогу України в 62 мільярди доларів. Я думаю, що абсолютно не має значення, як це буде відбуватись. Я думаю, що, найімовірніше, це буде прийнято рішення позитивне для України", — каже політолог.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Експерт вважає, що важливо враховувати, що над політичними розбіжностями у США стоїть національний інтерес, що визначає зовнішньополітичну стратегію країни. Реалізація цього інтересу може вплинути на обсяг і форми допомоги Україні.

Нагадаємо, наступний рік за китайським календарем пройде під заступництвом дракона, та саме на нього і випадають вибори у наших прямих союзників. У США мають визначитися з новим головою Білого дому, а в ЄС з депутатами Європейського парламенту. Також своє чергове "ТАК" мають сказати своєму цареві росіяни. У тому, що в Кремлі залишиться керівник, що вже засидівся, ні в кого сумнівів не викликає.

Також ми писали, що бути чи не бути виборам в Україні в наступному році — покаже перш за все фронт. За чинною Конституцією вибори під час воєнного стану заборонені, і це ні для кого не є секретом. Але російська гібридна стратегія використовує всі інструменти, у тому числі мову та тему виборів, для досягнення своїх цілей. 

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