Кому вигідні вибори в Україні під час війни — політолог

Літня жінка голосує на виборчій дільниці. Фото: УНІАН

Бути чи не бути виборам в наступному році — покаже перш за все фронт. За чинною Конституцією України вибори під час воєнного стану заборонені, і це ні для кого не є секретом. Але російська гібридна стратегія використовує всі інструменти, у тому числі мову та тему виборів, для досягнення своїх цілей.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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"Кому це треба? Я не знаю. Звичайно, деяким топблогерам, які на початку війни нас дуже заспокоювали, та деяким представникам політичних партій опозиційного напрямку, звичайно, дуже хочеться будь-яких виборів. І це підживлюється ще з російської сторони, через різноманітні ІПСО — тут вони ну прям дивляться в одну сторону", — каже політолог.

Олексій Буряченко зазначає, що Україні необхідно бути готовою до можливих загроз і викликів, які можуть виникнути у зв'язку з намаганнями дестабілізації ззовні. Збереження єдності громадян та високий рівень обізнаності становлять ключові елементи стійкості країни.

"Вони вкладуться саме у внутрішню дестабілізацію в Україні. Тому зараз нам потрібно максимально згадати, як починалось повномасштабне вторгнення, як ми фільтрували будь-яку інформацію. Тому що зараз велика ймовірність, що це або чисте ІПСО, або підхоплена якась викривлена інформація зсередини зовнішніми джерелами та підсилена через певні там психологічні елементи", — зазначив Олексій Буряченко.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Політолог каже, що збереження стабільності в умовах воєнного стану вимагає уважного врахування юридичних, політичних та інформаційних аспектів. А здатність забезпечити безпеку та дотримання конституційних прав українців стає визначальним фактором для подальшого розвитку країни.

"Давайте так — у нас мільйони українців поза межами України. Чи здатні консульства максимально, скажімо, провести комунікацію з цими людьми — велике питання. А бути обраними? Знову ті ж військові, ця категорія, якій зараз довіряють. Ці люди тоді, виходить, не зможуть реалізувати свої конституційні права, тому що для цього їм потрібно буде написати рапорт на звільнення під час війни у зв'язку з балотуванням. Виглядати це буде неоднозначно — м'яко кажучи", — зазначив Буряченко.

Нагадаємо, Одеса зменшила залежність від рішень місцевої ради, надаючи більше повноважень виконкому. З урахуванням цього та інших факторів стає сумнівною доцільність проведення виборів у місті під час воєнного стану.