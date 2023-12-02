Чи будуть в Одесі дострокові вибори у наступному році, — думка політолога

Літня жінка голосує на виборчій дільниці. Фото: УНІАН

Одеса зменшила залежність від рішень місцевої ради, надаючи більше повноважень виконкому. З урахуванням цього та інших факторів, стає сумнівною доцільність проведення виборів у місті під час воєнного стану.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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"Якщо говорити про Одесу, про конкретного Труханова, то трошечки вони зменшили залежність життя громади від місцевої ради. Враховуючи всю цю сукупність факторів, я не думаю, що буде якась доцільність під час воєнного стану, під час війни проводити місцеві вибори", — наголосив політолог.

Чинне законодавство та обмеження на шляху до виборів

Зазначимо, що місцеві вибори завжди були складним завданням через наявність чинного законодавства, яке регламентує процес. Згідно із законами, проведення голосування можливе лише у випадках блокування роботи чи відсутності більшості. Однак важливо відзначити, що такий крок мінімум є не повністю конституційним, оскільки повноваження місцевих рад тривають до осені 25-го року, а не у 24-му, як може здатися.

"Скажімо так, якщо була б така ситуація, що, припустимо, в половині громад, які підконтрольні Україні, не приймаються рішення у зв'язку з тим, що частина депутатів виїхала поза межі України, частина депутатів воює, частина депутатів просто десь в підвалах ховається, — тоді, можливо, Верховна Рада могла б ініціювати рішення про дострокові місцеві вибори", — сказав Олексій Буряченко.

Варто відзначити, що на початку військового конфлікту Верховна Рада та Кабінет Міністрів прийняли ряд додаткових нормативних актів, що розширюють повноваження виконкому. Зміни визначають більше динамічний підхід до управління, ніж стандартний склад ради. Це створює можливість ефективно реагувати на виклики та зміни у владних структурах.

"Голова подав там нових людей на виконком — рада зібралася, проголосувала, оновила склад, проблем там нема. Та й, в принципі, виконкоми майже всі працюють, на додаток, самим головам громад надали більше можливостей для прийняття рішення", — сказав політолог.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Військові адміністрації — альтернативні шляхи

На думку Олексія Буряченко, проведення місцевих виборів може виявитися не тільки нецільовим, але й практично неможливим. З врахуванням всіх вищезазначених факторів, ймовірність проведення дострокових місцевих виборів залишається дуже низькою. За його словами, попри можливі виняткові сценарії, найбільш розумним шляхом може бути введення військових адміністрацій для збереження порядку та ефективного управління.

"Можливо, ще раз підкреслю, якщо, припустимо, війна закінчиться наприкінці 24-го року (гіпотетично), а до місцевих виборів ще буде приблизно рік — ну, тоді, можливо, деякі громади, в яких взагалі все погано й приймуть рішення на дострокове перезавантаження. Але легше ввести військові адміністрації, тому що за законом вони ще продовжують існувати пів року після завершення воєнного стану", — зазначив Олексій Буряченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, попри чутки про вибори до місцевих рад, очільник ОВА Олег Кіпер вважає, що під час війни це робити недоречно. Ба більше, навіть небезпечно.