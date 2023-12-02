Будут ли в Одессе досрочные выборы в следующем году, — мнение политолога

Пожилая женщина голосует на избирательном участке. Фото: УНИАН

Одесса уменьшила зависимость от решений местного совета, предоставляя больше полномочий исполкому. С учетом этого и других факторов становится сомнительной целесообразность проведения выборов в городе во время военного положения.

Об этом журналистам Новости.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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"Если говорить об Одессе, о конкретном Труханове, то немножко они уменьшили зависимость жизни общины от местного совета. Учитывая всю эту совокупность факторов, я не думаю, что будет какая-то целесообразность во время военного положения, во время войны проводить местные выборы", — подчеркнул политолог.

Действующее законодательство и ограничения на пути к выборам

Отметим, что местные выборы всегда были сложной задачей из-за наличия действующего законодательства, регламентирующего процесс. Согласно законам, проведение голосования возможно только в случаях блокирования работы или отсутствия большинства. Однако важно отметить, что такой шаг минимум не полностью конституционный, поскольку полномочия местных советов продолжаются до осени 25-го года, а не в 24-м, как может показаться.

"Скажем так, если была бы такая ситуация, что, допустим, в половине подконтрольных Украине общин не принимаются решения в связи с тем, что часть депутатов выехала за пределы Украины, часть депутатов воюет, часть депутатов просто где-то в подвалах скрывается, — тогда, возможно, Верховная Рада могла бы инициировать решение о досрочных местных выборах", — сказал Алексей Буряченко.

Следует отметить, что в начале военного конфликта Верховная Рада и Кабинет Министров приняли ряд дополнительных нормативных актов, расширяющих полномочия исполкома. Изменения определяют более динамичный подход к управлению, чем стандартный состав совета. Это создает возможность эффективно реагировать на вызовы и изменения в структурах власти.

"Председатель подал там новых людей на исполком — совет собрался, проголосовал, обновил состав, проблем там нет. Да и, в принципе, исполкомы почти все работают, вдобавок, самим председателям общин предоставили больше возможностей для принятия решения", — сказал политолог.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Военные администрации — альтернативные пути

По мнению Алексея Буряченко, проведение местных выборов может оказаться не только нецелевым, но и практически невозможным. С учетом всех вышеперечисленных факторов, вероятность проведения досрочных местных выборов остается очень низкой. По его словам, несмотря на возможные исключительные сценарии, наиболее разумным путем может быть введение военных администраций для сохранения порядка и эффективного управления.

"Возможно еще раз подчеркну, если, допустим, война закончится в конце 24-го года (гипотетически), а до местных выборов еще будет примерно год — ну, тогда, возможно, некоторые общины, в которых вообще все плохо и примут решение на досрочное перезагрузка. Но легче ввести военные администрации, потому что по закону они еще продолжают существовать полгода после завершения военного положения" , — отметил Алексей Буряченко.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на слухи о выборах в местные советы, глава ОВА Олег Кипер считает, что во время войны это делать неуместно. Более того, даже опасно.