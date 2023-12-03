Кому выгодны выборы в Украине во время войны — политолог

Пожилая женщина голосует на избирательном участке. Фото: УНИАН

Быть или не быть выборам в следующем году покажет прежде всего фронт. По действующей Конституции Украины выборы во время военного положения запрещены, и это ни для кого не секрет. Но российская гибридная стратегия использует все инструменты, включая язык и тему выборов, для достижения своих целей.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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"Кому это нужно? Я не знаю. Конечно, некоторым топ-блогерам, которые в начале войны нас очень успокаивали, и некоторым представителям политических партий оппозиционного направления, конечно, очень хочется любых выборов. И это подпитывается еще с российской стороны, через различные ИПСО - здесь они ну прям смотрят в одну сторону", — говорит политолог.

Алексей Буряченко отмечает, что Украине необходимо быть готовой к возможным угрозам и вызовам, которые могут возникнуть в связи с попытками дестабилизации извне. Сохранение единства людей и высокий уровень осведомленности составляют ключевые элементы устойчивости страны.

"Они вложатся именно во внутреннюю дестабилизацию в Украине. Поэтому сейчас нам нужно максимально вспомнить, как начиналось полномасштабное вторжение, как мы фильтровали любую информацию. Потому что сейчас велика вероятность, что это либо чистая ИПСО, либо подхваченная какая-нибудь искривленная информация изнутри внешними источниками и усилена из-за определенных там психологических элементов", — отметил Алексей Буряченко.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Политолог говорит, что сохранение стабильности в условиях военного положения требует тщательного учета юридических, политических и информационных аспектов. А способность обеспечить безопасность и соблюдение конституционных прав украинцев становится определяющим фактором дальнейшего развития страны.

"Давайте так — у нас миллионы украинцев за пределами Украины. Способны консульства максимально, скажем, провести коммуникацию с этими людьми — большой вопрос. А быть избранными? Опять те же военные, эта категория, которой сейчас доверяют. Эти люди тогда, значит, не смогут реализовать свои конституционные права, потому что для этого им нужно будет написать рапорт на увольнение во время войны в связи с баллотированием. Выглядеть это будет неоднозначно - мягко говоря", — отметил Буряченко.

Напомним, Одесса уменьшила зависимость от решений местного совета, предоставляя больше полномочий исполкому. С учетом этого и других факторов становится сомнительной целесообразность проведения выборов в городе во время военного положения.